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Рютте: Китай може нацькувати Росію напасти на НАТО

Ольга Глущенко Неділя, 6 липня 2025, 00:48
Рютте: Китай може нацькувати Росію напасти на НАТО
Рютте, фото: Getty Images

На думку генсека НАТО Марка Рютте, Китай може переконати Росію напасти на територію НАТО.

Джерело: Рютте в інтерв’ю виданню The New York Times

Деталі: Рютте вважає, що якщо лідер Китаю Сі Цзіньпін вирішить напасти на Тайвань, він спочатку зателефонує своєму партнеру, правителю РФ Володимиру Путіну з проханням відволікти увагу НАТО.

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Пряма мова Рютте: "Скаже йому (Путіну – ред.): "Агов, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти відволік їх у Європі, атакувавши територію НАТО".

Найімовірніше, саме так і буде. І щоб стримати їх, нам потрібно зробити дві речі.

По-перше, НАТО має бути настільки сильним, щоб росіяни ніколи не наважилися на це.

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По-друге, потрібно співпрацювати з Індо-Тихоокеанським регіоном – це те, що дуже активно просуває президент Трамп (президент США – ред.)".

"Тому що у нас є тісний взаємозв'язок, спільна робота в оборонній промисловості, інноваціях між НАТО та Індо-Тихоокеанським регіоном".

Що передувало: Раніше Рютте заявив, що РФ нарощує свій військовий потенціал і буде готова атакувати держави Альянсу протягом п'яти наступних років.

Нагадаємо: Як повідомлялося, комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років

За оцінкою Федеральної розвідувальної служби Німеччини, Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО

Читайте також інтервʼю редактора "Європейської правди" з єврокомісаром Кубілюсом: Мир в Україні наблизить напад Росії на ЄС, є лише один спосіб її стримати

КитайРосіяНАТО
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