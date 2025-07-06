Завтра на Київщині до +36°, у західних областях – дощі

В Україні 7 липня очікується спекотна погода, місяцями до +36°, тоді як у західних областях пройдуть короткочасні дощі та місцями грози.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: В Україні загалом очікують мінливу хмарність, без опадів, лише в західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень – короткочасний дощ, місцями гроза.

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Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-36°.

У Київській області вночі 16-21°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-36°.

У Києві 7 липня вночі близько 20°, вдень 32-34°.