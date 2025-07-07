Удари росіян по Сумщині 6 липня: загинули 2 людини

Кількість загиблих унаслідок російського обстрілу Битицького старостату у Сумській області 6 липня зросла до 2.

Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров в Telegram

Пряма мова очільника області: "На жаль, маємо підтвердження про двох загиблих. Це цивільні чоловіки".

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Деталі: Крім того, ще один мешканець отримав гостру реакцію на стрес.



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