Удари росіян по Сумщині 6 липня: загинули 2 людини
Понеділок, 7 липня 2025, 08:12
Кількість загиблих унаслідок російського обстрілу Битицького старостату у Сумській області 6 липня зросла до 2.
Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров в Telegram
Пряма мова очільника області: "На жаль, маємо підтвердження про двох загиблих. Це цивільні чоловіки".
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Деталі: Крім того, ще один мешканець отримав гостру реакцію на стрес.
Передісторія:
- 6 липня близько 16:00 російська армія упродовж 15 хвилин атакувала Битицький старостат чотирма ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено десятки будинків місцевих жителів, п’ять із них фактично знищено. Спочатку повідомлялося про одну загиблу людину через російські удари.