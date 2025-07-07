На Дніпропетрвщині перекинувся пасажирський автобус: один загиблий, 17 постраждалих

У понеділок вранці на автодорозі в Петриківському районі Дніпропетровської області перекинувся пасажирський автобус, у результаті чого 1 пасажир загинув, ще 17 постраждали.

Джерело: поліція Дніпропетровщини у Telegram

Дослівно: "Поліція Дніпра працює на місці смертельної ДТП за участю пасажирського автобуса. Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 липня близько 5:00 на автодорозі в Петриківському районі".

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Деталі: Повідомляється, водій автобуса "Van hool" не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.

За попередньою інформацією, в результаті аварії загинув один пасажир автобуса, ще 17 осіб отримали тілесні ушкодження. Постраждалих було госпіталізовано до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини та тілесні ушкодження. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.