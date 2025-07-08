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МЗС Франції: ЄС готує найжорсткіші санкції проти Росії за останні роки три роки

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 8 липня 2025, 10:04
МЗС Франції: ЄС готує найжорсткіші санкції проти Росії за останні роки три роки
Барро. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Франції Жан Ноель Барро заявив, що у відповідь на посилення російських атак проти України Європа розробляє найжорсткіший за останні 3 роки за останні три роки пакет санкцій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Барро в коментарі французькому телеканалу TF1

Деталі: За словами Барро, глава Кремля Володимир Путін не лише не погодився на пропозицію перемир'я, а й Росія "посилила удари по Україні в 5 разів". 

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"Це не може тривати далі. Це має припинитися. Щоб досягти цього, у координації з зусиллями американських сенаторів, Європа готується прийняти на основі французьких пропозицій найжорсткіші санкції за останні 3 роки, які безпосередньо позбавлять Володимир Путіна ресурсів, що дозволяють йому продовжувати війну", – заявив французький міністр.

Він додав, що Росія більше не просувається на фронті, і сьогодні Путін "задовольняється тим, що обстрілює ракетами і дронами житлові райони, завдаючи величезних жертв серед цивільного населення". 

"Тож все це має припинитися, і для цього потрібні санкції, спрямовані не тільки на нафтові доходи, а й на російських фінансових гравців та фінансових гравців в інших країнах, які дозволяють уникнути наших санкцій", – додав французький міністр.

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Франціясанкціїросійсько-українська війна
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