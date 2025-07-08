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Зеленський: Нарада всіх українських послів відбудеться 21 липня

Альона Мазуренко Вівторок, 8 липня 2025, 22:40
Зеленський: Нарада всіх українських послів відбудеться 21 липня
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський анонсував нараду усіх українських послів 21 липня.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського 8 липня 

Пряма мова: "Була доповідь міністра закордонних справ щодо наради з усіма українськими послами, яка запланована на 21 липня.

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Визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ – міністр їх представить. Готуємо відчутне розширення можливостей української дипломатії".

Нагадаємо: 

  • Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський має намір замінити послів у країнах "Групи семи", зокрема і Сполучених Штатах.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що у липні в Україні відбудеться нарада з послами, присвячена їхній роботі для протидії російській агресії.

ЗеленськийМЗСдипломатичні відносиниміжнародні відносини
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