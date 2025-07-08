Зеленський: Нарада всіх українських послів відбудеться 21 липня

Президент Володимир Зеленський анонсував нараду усіх українських послів 21 липня.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського 8 липня

Пряма мова: "Була доповідь міністра закордонних справ щодо наради з усіма українськими послами, яка запланована на 21 липня.

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Визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ – міністр їх представить. Готуємо відчутне розширення можливостей української дипломатії".

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