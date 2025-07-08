Зеленський: Нарада всіх українських послів відбудеться 21 липня
Вівторок, 8 липня 2025, 22:40
Президент Володимир Зеленський анонсував нараду усіх українських послів 21 липня.
Джерело: вечірнє звернення Зеленського 8 липня
Пряма мова: "Була доповідь міністра закордонних справ щодо наради з усіма українськими послами, яка запланована на 21 липня.
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Визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ – міністр їх представить. Готуємо відчутне розширення можливостей української дипломатії".
Нагадаємо:
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський має намір замінити послів у країнах "Групи семи", зокрема і Сполучених Штатах.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що у липні в Україні відбудеться нарада з послами, присвячена їхній роботі для протидії російській агресії.