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На фронті 183 зіткнення з ворогом, з них 67 на Покровському напрямку – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 9 липня 2025, 08:40
На фронті 183 зіткнення з ворогом, з них 67 на Покровському напрямку – Генштаб
фото: генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 183 бойових зіткнень з ворогом, з них 67 атак відбулося на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 боєзіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 21 керовану авіаційну бомбу та здійснив 326 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із РСЗВ.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 боєзіткнень в районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 4 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Загризового, Степової Новоселівки та Голубівки.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Рідкодуб, Григорівка та в напрямку Шандриголового й Середнього.

На Сіверському напрямку противник 4 рази атакував позиції сил оборони поблизу Івано-Дар’ївки та в напрямках Серебрянки й Виїмки.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося 3 боєзіткнення у бік Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак в районах Диліївки, Торецька, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Катеринівки, Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку захисники зупинили 67 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Разіне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Промінь, Новосергіївка, Муравка, Олексіївка, Зелений Кут, Горіхове та в напрямках Покровська, Володимирівки, Молодецького й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 36 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Мирне, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зелене Поле, Вільне Поле та Новопіль.

Противник один раз атакував позиції захисників поблизу Малинівки на Гуляйпільському напрямку.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень захисників.

Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 2 артилерійські системи, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 пункт управління ворога.

Генштабвійна
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