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Лише трохи більше третини українців вважають, що переговорна група робить все задля миру – Рейтинг

Ірина БалачукСереда, 9 липня 2025, 11:58
Лише трохи більше третини українців вважають, що переговорна група робить все задля миру – Рейтинг
Українська і російська делегації на переговорах у Стамбулі 2 червня. Фото Getty images

Кількість українців, які вважають що переговорна група докладає всіх зусиль задля досягнення миру, за останній місяць знизилась на 12 відсоткових пунктів – нині цю думку поділяють лише 36% опитаних.

Джерело: результати опитування соціологічної групи Рейтинг, проведеного 4-5 липня

Дослівно соціологи: "Оцінка зусиль української переговорної групи щодо досягнення миру знизилась: у червні 48% респондентів вважали, що вона "робить усе можливе", а в липні цю думку поділяють 36%". 

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інфографіка Рейтинга

Деталі: При цьому більшість українців (60%) вважає, що президент робить все можливе для досягнення миру.

Дослідження тривало з 4 до 5 липня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 1000 респондентів від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок).  

Зазначається, що вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більш 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).

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Передісторія:

  • 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною. Перший заступник міністра закордонних справ, член української делегації на переговорах із РФ у Стамбулі Сергій Кислиця розповідав, що представники РФ поводилися як гангстери, а очільник їхньої делегації Мединський напряму погрожував українській стороні.
  • 19 травня глава Кремля Володимир Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час.  
  • 2 червня відбувся другий раунд переговорів у Стамбулі. За його підсумками українська та російська делегації домовились про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців.
  • Увечері 2 червня російські державні інформаційні агентства опублікували текст російського "меморандуму про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню. Серед них нейтральний статус України, проведення виборів та вихід із чотирьох областей.

опитуванняпереговориросійсько-українська війна
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