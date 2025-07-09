Лише трохи більше третини українців вважають, що переговорна група робить все задля миру – Рейтинг

Українська і російська делегації на переговорах у Стамбулі 2 червня. Фото Getty images

Кількість українців, які вважають що переговорна група докладає всіх зусиль задля досягнення миру, за останній місяць знизилась на 12 відсоткових пунктів – нині цю думку поділяють лише 36% опитаних.

Джерело: результати опитування соціологічної групи Рейтинг, проведеного 4-5 липня

Дослівно соціологи: "Оцінка зусиль української переговорної групи щодо досягнення миру знизилась: у червні 48% респондентів вважали, що вона "робить усе можливе", а в липні цю думку поділяють 36%".

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інфографіка Рейтинга

Деталі: При цьому більшість українців (60%) вважає, що президент робить все можливе для досягнення миру.

Дослідження тривало з 4 до 5 липня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 1000 респондентів від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок).

Зазначається, що вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більш 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).

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