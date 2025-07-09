В Україні буде спекотно, у кількох областях прогнозують зливи

Найближчими днями в Україні очікується спекотна погода, у кількох областях пройдуть дощі, місцями сильні дощі та грози.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "10 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях значні, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, грози. На решті території без опадів, лише в Київській, вдень і Черкаській та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза".

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Деталі: У четвер у західних областях вночі 12-17°, вдень 15-20°, на Житомирщині та Вінниччині 21-26°, на решті території вночі 18-23°, вдень 29-34°, у східних, південно-східних, Сумській та Полтавській областях сильна спека 35-38°.

У Києві 10 липня місцями короткочасний дощ, вночі 19-21°, вдень 30-32°, вітер південний, 7-12 м/с.

11-12 липня в західних областях та на Лівобережжі місцями короткочасний дощ з грозою; на решті території без опадів.

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Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 10-15°, вдень 18-26°; на сході та південному сході країни вночі 21-26°, вдень сильна спека 35-38°; на решті території вночі 14-19°, вдень 25-30°.

У Києві 11-12 вночі місцями короткочасний дощ, 16-18°, вдень без опадів, 26-28°, вітер південно-західний, 7-12 м/с.