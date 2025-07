Зеленський обговорив із Келлогом санкції проти РФ, постачання зброї і посилення ППО

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом у Римі обговорив санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, зокрема, посилення ППО.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Як зазначив Зеленський, із Келлогом він обговорив постачання зброї та посилення ППО на тлі збільшення атак Росії.

Пряма мова Зеленського: "Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні".

I had a substantive conversation with U.S. Special Presidential Envoy for Ukraine Keith Kellogg @generalkellogg. I thanked him for participating in the Ukraine Recovery Conference, where the General leads the U.S. delegation.



We discussed weapons supplies and strengthening air… pic.twitter.com/nIHPaPktrA