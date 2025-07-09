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Зеленський обговорив із Келлогом санкції проти РФ, постачання зброї і посилення ППО

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСереда, 9 липня 2025, 21:30
Зеленський обговорив із Келлогом санкції проти РФ, постачання зброї і посилення ППО
Володимир Зеленський, Кіт Келлог, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом у Римі обговорив санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, зокрема, посилення ППО.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Як зазначив Зеленський, із Келлогом він обговорив постачання зброї та посилення ППО на тлі збільшення атак Росії.

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Пряма мова Зеленського: "Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні".

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Іншою темою для розмови президента України та спецпредставника Дональда Трампа став санкційний тиск на Росію, зокрема жорсткіші обмеження проти російської енергетики.

"Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир", – висловив сподівання Зеленський.

НагадаємоЗустріч Зеленського та Келлога відбулась після того, як США спершу призупинили постачання деякого озброєння Україні, а потім оголосили про відновлення поставок – зокрема, президент Дональд Трамп заявив, що Україна потребує зброї на тлі посилення російських атак.

Читайте детально про рішення президента Трампа відновити військову допомогу Україні на сайті "ЄП"

ЗеленськийСШАсанкціїзброя
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