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ЗСУ зупинили понад 40 штурмів на Покровському напрямку та знешкодили 105 окупантів – Генштаб

Станіслав ПогоріловСереда, 9 липня 2025, 23:07
ЗСУ зупинили понад 40 штурмів на Покровському напрямку та знешкодили 105 окупантів – Генштаб
Фото: 21 ОМБР, Сухопутні війська

Від початку цієї доби на 12 напрямках фронту відбулося 150 бойових зіткнень, Покровський напрямок росіяни атакували 42 рази, зазнавши втрат вбитими та пораненими 105 окупантів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Північно–Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося десять боєзіткнень. Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув одинадцять керованих авіаційних бомб та здійснив 210 артилерійських обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

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На Південно–Слобожанському напрямку впродовж дня наші війська відбили шість атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше та в бік Липців і Петро-Іванівки. Дотепер триває одне боєзіткнення. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Охрімівка, Кругле, Одрадне та Артільне.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири штурми поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 20 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в бік Серебрянки. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

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На Сіверському напрямку з початку доби ворог провів сім наступальних дій у районах населених пунктів Серебрянка, Верхньокам’янське та Виїмка.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі штурми в районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 42 рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Новоторецьке, Мирноград, Новоекономічне, Мирне, Миролюбівка, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Новосергіївка, Ялта, Олексіївка та в бік населених пунктів Новопідгородне, Покровськ, Разіне, Родинське. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми підрахунками, українські воїни знешкодили 105 окупантів, 74 з них – безповоротно. Знищено один автомобіль противника, вісім безпілотних літальних апаратів, два супутникові термінали та один ворожий міномет.

На Новопавлівському напрямку ворог 23 рази атакував поблизу населених пунктів Ялта, Мирне, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле. П’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку авіаудару некерованими ракетами зазнав населений пункт Вербове.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили один ворожий штурм у районі Новоданилівки. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Степногірськ, Приморське та Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив шість спроб просунутися вперед у бік населеного пункту Придніпровське та острова Білогрудий – противник успіху не мав. Населений пункт Одрадокам’янка зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

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