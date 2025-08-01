ГУР назвало особисті дані командира бригади РФ, що запускає "Шахеди" по Україні

Головне управління розвідки оприлюднило дані воєнного злочинця – командира бригади російської армії, що запускає "Шахеди" по Україні.

Джерело: ГУР МОУ

Деталі: Підполковник збройних сил РФ Руслан Негруб є командиром окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ "Каскад" (в/ч 35666-Б, пункт дислокації — м. Коренівськ Краснодарського краю).

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Ця бригада здійснює запуски безпілотників типу "Шахед" по території України. Ними агресор завдає ударів по цивільній та гуманітарній інфраструктурі, тероризуючи цивільне населення.

За даними ГУР, воєнний злочинець Руслан Негруб народився 4 січня 1983 року. Паспорт: серія 9002 №447425, виданий 17.04.2003 р. Моздокським РУВС республіки Північна Осетія-Аланія. Він є випускником Ставропольського вищого військового авіаційного інженерного училища.

Одружений із Надією Негруб, народженою 8 березня 1981 року.

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Подружжя виховує 20-річного сина. Адреса реєстрації/проживання сім’ї: Ставропольський край, м. Будьонновськ, вул. мікрорайон Сєвєрний, буд. 1, кв. 76.

Дослівно: "ГУР МО України нагадує – за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата".