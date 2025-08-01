ГУР назвало особисті дані командира бригади РФ, що запускає "Шахеди" по Україні
Головне управління розвідки оприлюднило дані воєнного злочинця – командира бригади російської армії, що запускає "Шахеди" по Україні.
Джерело: ГУР МОУ
Деталі: Підполковник збройних сил РФ Руслан Негруб є командиром окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ "Каскад" (в/ч 35666-Б, пункт дислокації — м. Коренівськ Краснодарського краю).
Ця бригада здійснює запуски безпілотників типу "Шахед" по території України. Ними агресор завдає ударів по цивільній та гуманітарній інфраструктурі, тероризуючи цивільне населення.
За даними ГУР, воєнний злочинець Руслан Негруб народився 4 січня 1983 року. Паспорт: серія 9002 №447425, виданий 17.04.2003 р. Моздокським РУВС республіки Північна Осетія-Аланія. Він є випускником Ставропольського вищого військового авіаційного інженерного училища.
Одружений із Надією Негруб, народженою 8 березня 1981 року.
Подружжя виховує 20-річного сина. Адреса реєстрації/проживання сім’ї: Ставропольський край, м. Будьонновськ, вул. мікрорайон Сєвєрний, буд. 1, кв. 76.
Дослівно: "ГУР МО України нагадує – за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата".