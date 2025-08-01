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Розстрілювали цивільних у Бучі і знущалися: двом російським десантникам повідомили нові підозри

Олександр ШумілінП'ятниця, 1 серпня 2025, 13:08
Розстрілювали цивільних у Бучі і знущалися: двом російським десантникам повідомили нові підозри
Фото: ОГП

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру двом військовослужбовцям російської армії, які в 2022 році розстрілювали цивільних у Бучі.  

Джерело: повідомлення генерального прокурора Руслана Кравченка, ОГП

Дослівно: "Сьогодні ми зробили ще один крок до справедливості: повідомлено про підозру двом військовослужбовцям ЗС РФ, які причетні до вбивства та жорстокого поводження з мирними мешканцями під час окупації Бучі.

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Перший — розвідник-снайпер 234-го десантно-штурмового полку. Він увірвався до квартири місцевого жителя і вистрілив йому в голову з гвинтівки "Вінторєз". Вбив цивільного. Просто тому, що міг. Це вже четверта підозра цьому "солдату". І я впевнений — попереду вирок.

Другий — старший стрілець-сапер того ж підрозділу. Побачивши жінку на вулиці, відкрив стрілянину біля її ніг, регочучи й знущаючись. Не було жодної військової причини. Тільки злість. Зневага. Жорстокість".

Деталі: В ОГП повідомили, що цим двом військовослужбовцям інкримінується порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством і жорстоким поводженням з цивільним населенням, вчинене групою осіб.

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Передісторія:  

Ще в грудні 2022 року видання The New York Times повідомляло, що десятки російських військових, які вбивали цивільних у Бучі були бійцями 234-го десантно-штурмового полку

БучаОфіс генпрокурора
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