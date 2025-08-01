Путін відреагував на розчарування Трампа

Господар Кремля Владімір Путін під час візиту на російський острів Валаам дав перший публічний коментар щодо переговорів про припинення агресії проти України та ультиматум Дональда Трампа.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Під час спілкування з пропагандистами Путін звернувся до тих, хто "розчарований" політикою Росії – не називаючи прямо Трампа чи когось іншого.

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"Що стосується якихось розчарувань з боку кого б то не було, то всі розчарування виникають від надмірних очікувань. Це відоме загальне правило", – сказав кремлівський лідер.

За його словами, для припинення російської агресії проти України потрібно "вести ґрунтовні розмови – і не на публіці, а "спокійно, в тиші переговорного процесу".

Водночас Путін підтвердив, що офіційна позиція Росії не змінилась із часів його ультиматуму у 2024 році, де йшлось зокрема про відмову України від членства в НАТО і визнання територіальних претензій Москви.

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Раніше цього тижня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.

Він також висловив своє невдоволення діями Росії, коли його спитали про останні масовані ракетні удари по Україні.