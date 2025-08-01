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Путін відреагував на розчарування Трампа

Олег Павлюк, Олександр ШумілінП'ятниця, 1 серпня 2025, 16:46
Путін відреагував на розчарування Трампа
Скриншот з відео "РИА Новости"

Господар Кремля Владімір Путін під час візиту на російський острів Валаам дав перший публічний коментар щодо переговорів про припинення агресії проти України та ультиматум Дональда Трампа.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Під час спілкування з пропагандистами Путін звернувся до тих, хто "розчарований" політикою Росії – не називаючи прямо Трампа чи когось іншого.

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"Що стосується якихось розчарувань з боку кого б то не було, то всі розчарування виникають від надмірних очікувань. Це відоме загальне правило", – сказав кремлівський лідер.

За його словами, для припинення російської агресії проти України потрібно "вести ґрунтовні розмови – і не на публіці, а "спокійно, в тиші переговорного процесу".

Водночас Путін підтвердив, що офіційна позиція Росії не змінилась із часів його ультиматуму у 2024 році, де йшлось зокрема про відмову України від членства в НАТО і визнання територіальних претензій Москви.

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Раніше цього тижня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.

Він також висловив своє невдоволення діями Росії, коли його спитали про останні масовані ракетні удари по Україні.

ТрампПутін
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