За минулу добу на фронті відбулося понад 120 бойових зіткнень – зведення

Ольга Глущенко Вівторок, 12 серпня 2025, 00:44
ілюстративне фото Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення Сил оборони з окупаційними російськими військами.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно Генштаб: "З початку (минулої – ред.) доби відбулося 122 боєзіткнення. Противник завдав 51 авіаційного удару, скинувши 106 КАБ, здійснив 3764 удари дронами-камікадзе та 3764 обстріли позицій наших військ".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 атак російських загарбників. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 16 керованих бомб, здійснив 287 обстрілів, зокрема 24 – із реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони України зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) в Сумській області. Воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість боєзіткнень у районах Вовчанська, Колодязного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість атак на позиції українських військ, один бій ще триває. Бої точилися в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Загризове, Богуславка.

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирне, Серебрянка та в напрямку Дружелюбівки, Шандриголового, Ямполя. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку українські воїни в понеділок відбили чотири спроби наступу на українські позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили п’ять ворожих атак у районах Ступочок, Степанівки та Русиного Яру.

На Торецькому напрямку окупанти шість разів штурмували позиції захисників у районах населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі штурмові дії.

На Покровському напрямку ворог здійснив 35 спроб потіснити українські підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне. Дотепер тривають три боєзіткнення.

Дослівно Генштаб: "Противник використовує перевагу в чисельності та, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватися малими групами через першу лінію наших позицій. Рішенням Головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 64 та поранили 38 окупантів, знищили одну одиницю автомобільної техніки, 21 БпЛА, одну антену зв’язку та один мотоцикл; також пошкодили одну гармату та два мотоцикли загарбників".

Деталі: На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Мирне та в напрямку Іванівки й Новоіванівки. Бої продовжуються в чотирьох локаціях.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська РФ двічі атакували в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки. Авіація агресора завдала ударів по населених пунктах Новоандріївка, Степногірськ і Григорівка.

На Придніпровському напрямку ворог провів шість марних атак на позиції українських захисників. Водночас завдав авіаударів по Придніпровському та Антонівці.

