Протести біля ТЦК у Вінниці: п’ятьох чоловіків затримали та оголосили підозру

один із затриманих у вінниці, скриншот: відео з соцмереж

У Вінниці після протестів біля стадіону "Локомотив" затримали пʼятьох чоловіків віком від 21 до 33 років.

Джерело: поліція Вінниччини

Дослівно: "Уночі з 1 на 2 серпня близько 80 людей, в т.ч. представники громадської організації, прибули до обʼєкту ТЦК з вимогою відпустити чоловіка, котрого доставили військовослужбовці як особу, яка розшукується за ухилення від військової служби.

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Частина присутніх пошкодила ворота та проникли на територію установи. Аби відтіснити людей та припинити подальше порушення громадського порядку правоохоронці застосували спеціальні засоби".

Деталі: Зазначається, що слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею 341 ККУ – "Захоплення державних або громадських будівель чи споруд".

Передісторія:

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