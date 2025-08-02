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Протести біля ТЦК у Вінниці: п’ятьох чоловіків затримали та оголосили підозру

Роман ПетренкоСубота, 2 серпня 2025, 15:58
Протести біля ТЦК у Вінниці: п’ятьох чоловіків затримали та оголосили підозру
один із затриманих у вінниці, скриншот: відео з соцмереж

У Вінниці після протестів біля стадіону "Локомотив" затримали пʼятьох чоловіків віком від 21 до 33 років.

Джерело: поліція Вінниччини

Дослівно: "Уночі з 1 на 2 серпня близько 80 людей, в т.ч. представники громадської організації, прибули до обʼєкту ТЦК з вимогою відпустити чоловіка, котрого доставили військовослужбовці як особу, яка розшукується за ухилення від військової служби.

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Частина присутніх пошкодила ворота та проникли на територію установи. Аби відтіснити людей та припинити подальше порушення громадського порядку правоохоронці застосували спеціальні засоби".

Деталі: Зазначається, що слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею 341 ККУ – "Захоплення державних або громадських будівель чи споруд".

Передісторія: 

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  • Увечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися сотні людей, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно затриманих працівниками ТЦК та СП. За словами очевидців, поліція застосовує сльозогінний газ та проводить затримання.
  • На ранок Національна поліція розпочала розслідування обставин "інциденту" поблизу стадіону у Вінниці між громадянами та працівниками ТЦК.
  • Вінницький обласний ТЦК та СП заявив, що увечері 1 серпня під час протестів біля стадіону "Локомотив" було пошкоджене майно тимчасового пункту збору мобілізованих.

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