Корупція на закупівлі БпЛА: нацгвардійців відсторонили з посад, МВС веде розслідування
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про початок службового розслідування щодо військовослужбовців Нацгвардії, яких викрили у зловживаннях. За його словами, командувач Національної гвардії вже відсторонив фігурантів справи із посад.
Джерело: голова МВС Ігор Клименко
Дослівно: "За моєю вказівкою негайно розпочато службове розслідування, а Командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів з посад".
Деталі: Клименко також анонсував створення нового Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю у складі Нацгвардії. Воно працюватиме за принципами внутрішньої безпеки. До команди увійдуть фахівці, відібрані за критеріями доброчесності та професійної придатності.
Дослівно: "Воно працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності".
Що цьому передувало:
- 2 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка заявив про викриття на хабарі народного депутата, а також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії.
- Згодом НАБУ і САП розповіли подробиці викриття нардепа й чиновників на хабарі. Схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.