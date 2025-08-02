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Корупція на закупівлі БпЛА: нацгвардійців відсторонили з посад, МВС веде розслідування

Ольга КацімонСубота, 2 серпня 2025, 18:15
Корупція на закупівлі БпЛА: нацгвардійців відсторонили з посад, МВС веде розслідування
Фото: САП

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про початок службового розслідування щодо військовослужбовців Нацгвардії, яких викрили у зловживаннях. За його словами, командувач Національної гвардії вже відсторонив фігурантів справи із посад.

Джерело: голова МВС Ігор Клименко

Дослівно: "За моєю вказівкою негайно розпочато службове розслідування, а Командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів з посад".

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Деталі: Клименко також анонсував створення нового Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю у складі Нацгвардії. Воно працюватиме за принципами внутрішньої безпеки. До команди увійдуть фахівці, відібрані за критеріями доброчесності та професійної придатності.

Дослівно: "Воно працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності".

Що цьому передувало:

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  • 2 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка заявив про викриття на хабарі народного депутата, а також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії.
  • Згодом НАБУ і САП розповіли подробиці викриття нардепа й чиновників на хабарі. Схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.

МВСНацгвардіякорупціяМВС
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