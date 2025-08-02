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На Харківщині ворожий FPV-дрон атакував цивільне авто: поранено 6-річну дівчинку

Катерина ТищенкоСубота, 2 серпня 2025, 19:26
На Харківщині ворожий FPV-дрон атакував цивільне авто: поранено 6-річну дівчинку
с. Івано-Шийчине, deepstatemap

Внаслідок влучання ворожого FPV-дрона у цивільний автомобіль на Харківщині поранено 6-річну дівчинку.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 2 серпня близько 12:00 у селі Івано-Шийчине Богодухівського району російський ударний FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, що рухався вулицею, та вибухнув.

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У машині перебували чоловік і двоє його дітей: 6-річна донька та 3-річний син.

Дівчинка дістала поранення. Стан здоров’я дитини — задовільний".

Харківська областьвійна
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