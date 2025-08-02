Кабмін ініціював звільнення голови Мукачівської РДА Гайдая

Кабінет міністрів на засіданні у суботу ввечері ініціював звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая, якого НАБУ і САП підозрюють у причетності до корупційної схеми.

Джерело: прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram

Пряма мова: "За пів години відбудеться засідання Кабінету міністрів України.

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Зокрема уряд направить президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая".

Оновлено: Згодом Свириденко повідомила, що Кабмін на позачерговому засіданні вирішив направити президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая.

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