Кабмін ініціював звільнення голови Мукачівської РДА Гайдая
Субота, 2 серпня 2025, 21:05
Кабінет міністрів на засіданні у суботу ввечері ініціював звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая, якого НАБУ і САП підозрюють у причетності до корупційної схеми.
Джерело: прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram
Пряма мова: "За пів години відбудеться засідання Кабінету міністрів України.
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Зокрема уряд направить президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая".
Оновлено: Згодом Свириденко повідомила, що Кабмін на позачерговому засіданні вирішив направити президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая.
Передісторія:
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- 2 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка заявив про викриття на хабарі народного депутата, а також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії.
- НАБУ і САП повідомили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного нардепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії – схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.
- За даними джерел УП, серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, є нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.
- Членство Кузнєцова у фракції "Слуги народу" буде призупинено на час розслідування, його також думають виключити з партії. Водночас командувач Національної гвардії вже відсторонив фігурантів справи із посад.