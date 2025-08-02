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Кабмін ініціював звільнення голови Мукачівської РДА Гайдая

Катерина ТищенкоСубота, 2 серпня 2025, 21:05
Кабмін ініціював звільнення голови Мукачівської РДА Гайдая
Сергій Гайдай, фото Getty Images

Кабінет міністрів на засіданні у суботу ввечері ініціював звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая, якого НАБУ і САП підозрюють у причетності до корупційної схеми.

Джерело: прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram

Пряма мова: "За пів години відбудеться засідання Кабінету міністрів України.

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Зокрема уряд направить президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая".

Оновлено: Згодом Свириденко повідомила, що Кабмін на позачерговому засіданні вирішив направити президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая.

Передісторія:

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  • 2 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка заявив про викриття на хабарі народного депутата, а також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії.
  • НАБУ і САП повідомили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного нардепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії – схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.
  • За даними джерел УП, серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, є нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.
  • Членство Кузнєцова у фракції "Слуги народу" буде призупинено на час розслідування, його також думають виключити з партії. Водночас командувач Національної гвардії вже відсторонив фігурантів справи із посад.

Кабінет міністрівЗакарпаттякорупція
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Джерела: Серед затриманих НАБУ і САП осіб – нардеп Кузнєцов і ексочільник Луганщини Гайдай
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