Лавров заявив, що зустрічі Путіна і Зеленського не планується

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч між президентом України Володимиром Зеленским та очільником Кремля Володимиром Путіним наразі не планується, попри заяви Білого дому про підготовку переговорів.

Джерело: Лавров в інтерв’ю NBC News

Пряма мова Лаврова: "Путін готовий зустрітися із Зеленським, коли буде готовий порядок денний для саміту. Але цей порядок денний зараз узагалі не готовий".

Деталі: Він наголосив, що Москва вважає неприйнятними умови, які обговорювалися під час попередніх консультацій за участю президента США Дональда Трампа та його європейських партнерів. За словами Лаврова, серед вимог Вашингтона — відмова України від вступу до НАТО, готовність обговорювати територіальні питання та перегляд мовного законодавства. Зеленський, за його словами, відхилив усі ці пропозиції.

Пряма мова Лаврова: "Як ми можемо зустрічатися з людиною, яка відмовляється від усього й при цьому вдає з себе лідера?".