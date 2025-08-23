Усі розділи
Лавров заявив, що зустрічі Путіна і Зеленського не планується

Ольга КацімонСубота, 23 серпня 2025, 06:56

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч між президентом України Володимиром Зеленским та очільником Кремля Володимиром Путіним наразі не планується, попри заяви Білого дому про підготовку переговорів.

Джерело: Лавров в інтерв’ю NBC News

Пряма мова Лаврова: "Путін готовий зустрітися із Зеленським, коли буде готовий порядок денний для саміту. Але цей порядок денний зараз узагалі не готовий".

Деталі: Він наголосив, що Москва вважає неприйнятними умови, які обговорювалися під час попередніх консультацій за участю президента США Дональда Трампа та його європейських партнерів. За словами Лаврова, серед вимог Вашингтона — відмова України від вступу до НАТО, готовність обговорювати територіальні питання та перегляд мовного законодавства. Зеленський, за його словами, відхилив усі ці пропозиції.

Пряма мова Лаврова: "Як ми можемо зустрічатися з людиною, яка відмовляється від усього й при цьому вдає з себе лідера?".

На Сумщині пролунали вибухи – ЗМІ
У боях за Україну загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров
Українські військові вперше збили російський "Орлан", який ніс FPV-дрони
