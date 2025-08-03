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Семеро вбитих та понад 20 поранених цивільних – на Донеччині та Херсонщині

Роман ПетренкоНеділя, 3 серпня 2025, 08:27
Семеро вбитих та понад 20 поранених цивільних – на Донеччині та Херсонщині
дружківка, фото: ОВА

Від російських ударів у Донецькій та Херсонській областях загинули ще семеро цивільних.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: За 2 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 у Сіверську, Покровську і Райському.

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Ще 11 людей в області за добу дістали поранення. Зокрема, семеро у Дружківці, двоє у Слов’янську, по одному в Костянтинівці та Сіверську.

За той же час у Херсонській області через російську агресію 2  людини загинули, ще 11 -  дістали поранення.

Зокрема, один з них – у Херсоні вранці в неділю. Внаслідок ворожого обстрілу 69-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та голови.

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У суботу окупанти понівечили автомобільний міст, газопровід та приватні автомобілі на Херсонщині.

Донецька областьХерсонська областьвтрати у війніобстріл
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