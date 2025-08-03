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Зросла кількість загиблих через російський удар по Краматорську 31 липня

Роман ПетренкоНеділя, 3 серпня 2025, 14:27

Рятувальники повідомили, що 31 липня ворожа армія завдала удару по середмістю Краматорська, унаслідок атаки загинуло щонайменше 4 особи.

Джерело: ДСНС

Деталі: Одне з чотирьох тіл рятувальники деблокували з-під завалів, ще 13 людей отримали поранення.

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Відбулося руйнування 2 під'їздів 5-поверхового житлового будинку, виникла пожежа.

Зазначається, що рятувальники розібрали понад 185 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Пожежу площею 1200 м² повністю ліквідовано.

Передісторія: Вдень 31 липня росіяни завдали прицільного удару по 5-поверхівці. Половина будинку була зруйнована вщент. Спочатку повідомлялося про 1 загиблу людину та 11 поранених.

Краматорськобстріл
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