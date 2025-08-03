Зеленський: Україна застосувала санкції проти капітанів тіньового флоту РФ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підготувала три санкційні пакети, зокрема один з них уже застосований – це санкції проти капітанів російського тіньового флоту.

Джерело: звернення президента, указ на сайті президента

Пряма мова: "Провів також нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені 3 санкційні пакети, і перший пакет вже сьогодні застосований – санкції проти капітанів російського тіньового флоту.

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Будемо синхронізувати всі ці пакети з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій. Погодив на наступний тиждень синхронізацію санкцій партнерів у нашій юрисдикції. Необхідні рішення партнерів мають бути підтверджені українськими санкціями".

Деталі: Згодом на сайті президента було опубліковано указ щодо введення в дію санкцій РНБО.

У списку фізичних осіб, проти яких введено санкції – 94 особи, у списку юридичних – 5 російських компаній.

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Зеленський у зверненні також повідомив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак доповів про комунікацію з партнерами, зокрема з американцями.

"Сполучені Штати Америки налаштовані допомагати. Я хочу подякувати за це. Тиск на Росію дійсно може спрацювати саме так, щоб вони відчули наслідки затягування війни", – сказав президент.

Він повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров доповів про підготовку нових засідань Ставки верховного головнокомандувача. "Серед питань – стан протиповітряної оборони, нові системи, які зайдуть в Україну", – сказав Зеленський.

"Готуємось до опалювального сезону. Звісно, посилення ППО, антишахедні рішення, наше виробництво зброї – це один з елементів підготовки до зими. Також критична інфраструктура, її стан, необхідні рішення – це також питання на Ставку", – додав він.