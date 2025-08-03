Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Україна застосувала санкції проти капітанів тіньового флоту РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 3 серпня 2025, 16:48
Зеленський: Україна застосувала санкції проти капітанів тіньового флоту РФ
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підготувала три санкційні пакети, зокрема один з них уже застосований – це санкції проти капітанів російського тіньового флоту.

Джерело: звернення президента, указ на сайті президента

Пряма мова: "Провів також нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені 3 санкційні пакети, і перший пакет вже сьогодні застосований – санкції проти капітанів російського тіньового флоту.

Реклама:

Будемо синхронізувати всі ці пакети з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій. Погодив на наступний тиждень синхронізацію санкцій партнерів у нашій юрисдикції. Необхідні рішення партнерів мають бути підтверджені українськими санкціями".

Деталі: Згодом на сайті президента було опубліковано указ щодо введення в дію санкцій РНБО.

У списку фізичних осіб, проти яких введено санкції – 94 особи, у списку юридичних – 5 російських компаній.

РЕКЛАМА:

Зеленський у зверненні також повідомив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак доповів про комунікацію з партнерами, зокрема з американцями.

"Сполучені Штати Америки налаштовані допомагати. Я хочу подякувати за це. Тиск на Росію дійсно може спрацювати саме так, щоб вони відчули наслідки затягування війни", – сказав президент.

Він повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров доповів про підготовку нових засідань Ставки верховного головнокомандувача. "Серед питань – стан протиповітряної оборони, нові системи, які зайдуть в Україну", – сказав Зеленський.

"Готуємось до опалювального сезону. Звісно, посилення ППО, антишахедні рішення, наше виробництво зброї – це один з елементів підготовки до зими. Також критична інфраструктура, її стан, необхідні рішення – це також питання на Ставку", – додав він.

Зеленськийсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський через понад рік призначив Повітряним силам командувача
Кривонос: Під час дії закону про обмеження НАБУ генпрокурор не отримав доступу до жодної справи
фото, відеоНа Камчатці один з вулканів вивергається вперше в історії спостережень
ОновленоРосіяни вдруге вдарили з авіації по автомосту в Херсоні, що веде до мікрорайону Корабел
фотоГУР здобуло секретні дані про найновіший атомний підводний крейсер РФ
ПС: Росія атакувала 76 БПЛА та 7 ракетами – є влучання у 8 локаціях
Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Україна працює над списками щодо обміну 1200 осіб з Росією
Глава МЗС Британії почувався винним через сварку Зеленського і Трампа
Зеленський звільнив Гайдая з посади голови Мукачівської РДА
Останні новини
17:10
Зеленський: Наша мета – повна інтеграція Повітряних сил із силами НАТО
17:08
"Туалетна схема" в дії: суд не повернув Києву землю, яку віддали забудовнику зі зв'язками
16:48
Зеленський: Україна застосувала санкції проти капітанів тіньового флоту РФ
16:38
Україна вперше в історії виграла золото чемпіонату Європи з пляжного волейболу
16:38
Чому варто додавати кріп до страв та яка його користь для здоров’я? Відповідає наука
16:21
У понеділок Україну прогріє до 34°, на сході та заході – дощі
16:01
Відносини між США та Індією погіршуються через російську нафту – FT
16:00
У Молдові зареєстрували проросійський блок експрезидента Додона
15:59
фото, відеоГУР повідомило про ліквідацію росіян, які фотографувалися у Зеленому Гаю
15:40
ОПЕК+ відреагувала на погрози Трампа щодо російської нафти – Reuters
Усі новини...
Реклама:
Реклама: