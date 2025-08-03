Генштаб: На фронті понад 150 боїв, найбільше – на Покровському і Лиманському напрямках

З початку доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнення, зокрема на Покровському напрямку росіяни атакували 38 разів, на Лиманському – 25.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 8 атак росіян, ще 4 бойові зіткнення тривають. Противник завдав семи авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 216 артилерійських обстрілів, зокрема 17 – із реактивної системи залпового вогню.

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На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 7 ворожих штурмів у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого.

Ворог 9 разів атакував українські укріплення на Куп’янському напрямку – у районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку російські війська 25 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки, в напрямку Середнього, Чернещини, Шандриголового. Шість бойових зіткнень тривають.

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На Сіверському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника поблизу Григорівки, Серебрянки та Сіверська. Дотепер не вщухає одне бойове зіткнення.

На Краматорському напрямку українські війська відбили сім атак поблизу Часового Яру, Маркового та в бік Білої Гори й Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти 13 разів штурмували позиції оборонців у районах Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки та в бік Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 38 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалась у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, в напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгородне, Родинське, Червоний Лиман. Бої не вщухають до цього часу у двох локаціях.

За попередніми підрахунками, українські воїни ліквідували 67 та поранили 21 окупанта на цьому напрямку, знищили два автомобілі та один мотоцикл. Крім того, значно пошкодили одну бойову броньовану машину, два мотоцикли та ворожу гармату.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 14 атак на позиції українських військ, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Воскресенка, Зелене Поле, Мирне, Маліївка, Темирівка, Новопіль та в бік населеного пункту Левадне. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки противника. Ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Херсон, Новоандріївка та Львове.