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Канада наполягатиме на безумовному звільненні кожного заручника ХАМАС – глава МЗС

Ольга Глущенко Понеділок, 4 серпня 2025, 06:04
Канада наполягатиме на безумовному звільненні кожного заручника ХАМАС – глава МЗС
ФОТО: GETTY IMAGES

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що країна наполягатиме на безумовному звільненні кожного заручника ХАМАС.

Джерело: Ананд у мережі Х

Пряма мова Ананд: "Моторошні кадри з ізраїльськими заручниками, яких утримує ХАМАС, є яскравим нагадуванням про жахи, які вони переживали понад 660 днів.

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Негайне звільнення всіх заручників з Гази є вкрай необхідним".

Деталі: Ананд зазначила, що Канада продовжуватиме наполягати на безумовному звільненні кожного заручника, безперешкодній доставці гуманітарної допомоги, сталому припиненні вогню та на тому, щоб ХАМАС не брав участі в майбутньому управлінні Палестиною.

Що передувалоУ суботу ХАМАС опублікував відео із заручником Ев'ятаром Давидом. Той виглядає виснаженим і риє яму, за його словами на відео, для своєї ж могили.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав оприлюднені ХАМАС кадри з ізраїльськими заручниками доказом того, чому угруповання не повинне отримати жодної ролі у політичному управлінні палестинців.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав кадри нестерпними і заявив, що в рамках майбутнього врегулювання ХАМАС має бути роззброєний і не може бути допущений до будь-яких форм управління життям палестинців.  

Цього тижня Франція та Німеччина почали скидати з повітря допомогу для цивільного населення у секторі Гази.

Також низка західних держав, зокрема Франція і Британія, заявили про готовність визнати Палестину як державу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ХАМАС повинен скласти зброю і негайно звільнити всіх заручників, водночас міжнародна гуманітарна допомога повинна бути якнайшвидше надана цивільному населенню Гази.

КанадаСектор ГазиХАМАСзаручники
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