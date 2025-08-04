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У США затвердили ексглаву корпорації мереж фастфуду послом у ЄС

Марія Ємець, Альона Мазуренко Понеділок, 4 серпня 2025, 09:25
У США затвердили ексглаву корпорації мереж фастфуду послом у ЄС
фото: Young America's Foundation

Сенат США вихідними підтримав кандидатуру екскерівника корпорації мереж фастфуду Ендрю Паздера на посаду посла Штатів у Євросоюзі.

Джерело: The Hill, "Європейська правда"

Деталі: Голосування в Сенаті відбулося 2 серпня. Кандидатуру Паздера як посла у ЄС підтримали 53 голосами проти 44, у тому числі за підтримки кількох демократів.

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Президент США Дональд Трамп номінував Паздера на посаду у січні. Тоді він похвалив його роботу як керівника мереж фастфуду Carl's Jr і Hardee's та висловив думку, що Паздер буде "чудово працювати" у ролі посла. 

Під час першого терміну Трампа Паздер був номінований на міністра з питань праці, але тоді багато республіканців виступили проти його призначення і він зняв свою кандидатуру. 

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