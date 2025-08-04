У США затвердили ексглаву корпорації мереж фастфуду послом у ЄС

Сенат США вихідними підтримав кандидатуру екскерівника корпорації мереж фастфуду Ендрю Паздера на посаду посла Штатів у Євросоюзі.

Джерело: The Hill, "Європейська правда"

Деталі: Голосування в Сенаті відбулося 2 серпня. Кандидатуру Паздера як посла у ЄС підтримали 53 голосами проти 44, у тому числі за підтримки кількох демократів.

Реклама:

Президент США Дональд Трамп номінував Паздера на посаду у січні. Тоді він похвалив його роботу як керівника мереж фастфуду Carl's Jr і Hardee's та висловив думку, що Паздер буде "чудово працювати" у ролі посла.

Під час першого терміну Трампа Паздер був номінований на міністра з питань праці, але тоді багато республіканців виступили проти його призначення і він зняв свою кандидатуру.

Читайте також Поразка Європи: чому Єврокомісія побоялася йти на конфлікт із Трампом