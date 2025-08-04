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Польща може надати Україні кредит на 120 млн євро, щоб закупити польську зброю

Марія Ємець, Альона Мазуренко Понеділок, 4 серпня 2025, 14:20

Україна обговорює з Польщею можливість надання кредиту на 120 млн євро для того, щоб купувати продукцію польського ОПК.

Джерело: "Європейська правда", міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю "Укрінформу"

Деталі: Сибіга зазначив, що на останній зустрічі з очільником МЗС Польщі говорив про інтерес України до низки систем польського виробництва та можливість отримання кредиту на суму 120 млн євро для таких закупівель. 

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Як приклад зброї, яка вже добре показала себе на полі бою, він навів польські ПЗРК Piorun, а також САУ Krab.

"Це очевидно, що під час війни у воюючій країні зброї ніколи не буде достатньо. Тому, звичайно, ми говоритимемо, у тому числі, і про співвиробництво як на території України, так і на території Польщі. Це спільний інтерес, це взаємовигідний інтерес, і це внесок у наше спільне майбутнє", – зазначив міністр закордонних справ України.

Також Київ порушував питання про можливість отримати від Польщі додаткові винищувачі радянських моделей, проте, наскільки відомо, Варшава наразі не готова до цього. 

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Як повідомляли, Польща хоче спільно із Литвою розвивати можливості ПЗРК Piorun.

ПольщаУкраїнаПольщазброя
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