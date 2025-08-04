У Миколаєві підлітки не змогли потрапити в укриття під час атаки РФ: поліція проводить перевірку

У Миколаєві поліцейські розпочали розслідування за фактом зачиненого укриття під час ракетної атаки в ніч з 2 на 3 серпня.

Джерело: поліція Миколаївської області, Telegram-канал "Корабелов.інфо Миколаїв"

Деталі: Зазначається, що під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію, у якій повідомлялося, що в ніч з 2 на 3 серпня, під час оголошеної повітряної тривоги та ракетної атаки РФ, група підлітків не змогла потрапити до укриття в одному з житлових районів обласного центру – двері сховища були зачинені.

Реклама:

Ймовірно йдеться про пост у Telegram, у якому йшлося, що "діти під час тривоги намагались потрапити до укриття в будинку культури "ДК Металургів", але там було зачинено".

"Ніхто їх не впустив. І вони стояли обійнявшись під час вибуху. Просто чекали вибух під відкритим небом. Вибух стався за 300 м від них...і моя донька в числі тих дітей. Істерика у дітей досі. Дітям від 14 до 17 років", – йшлося в повідомленні.

Правоохоронці кажуть, що перевірили інформацію і що факт, викладений у повідомленні, підтвердився.

РЕКЛАМА:

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України – залишення громадян у небезпеці під час повітряної тривоги.

Наразі триває досудове розслідування. Зазначається, що поліцейські встановлюють усі обставини події та проводять необхідні слідчі дії.

Дослівно поліція: "Шановні громадяни, у разі виявлення зачиненого укриття, непридатних умов у захисній споруді або якщо вам перешкоджають потрапити до неї під час повітряної тривоги, негайно повідомляйте на спецлінію 102 або звертайтесь до найближчого відділення поліції".