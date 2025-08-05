У США розслідують, як за часів Обами діяли з даними про втручання РФ у вибори

У США ініціювали розслідування щодо того, як за часів адміністрації президента Барака Обами діяли з розвідданими про можливе втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

Джерело: The Hill, "Європейська правда"

Деталі: Генпрокурор Пам Бонді розпорядилася, щоб Мін’юст розпочав розслідування щодо того, як посадовці адміністрації Обами діяли з даними про можливе втручання Росії у вибори 2016 року. Побажання щодо цього висловлював і особисто Дональд Трамп.

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Очільниця розвідки Тулсі Габбард останніми тижнями розсекретила низку документів щодо можливого російського втручання та побачила ознаки "зрадливої змови" з боку посадовців адміністрації.

Габбард зачепилася за висновки розвідки і двопартійної групи у Сенаті щодо того, що РФ під час кампанії 2016 року віддавала перевагу кандидату Трампу. Габбард припустила, що посадовці зманіпулювали розвідданими, щоб зашкодити Трампу.

Речник Білого дому Гаррісон Філдс заявив, що після наведеної Габбард інформації адміністрація "зобов’язується провести ретельне розслідування", щоб "надати американцям правду про те, наскільки експосадовці уряду діяли з метою шкодити адміністрації Трампа і підривати волю американського народу у явній спробі підірвати нашу конституцію".

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В офісі Обами відреагували рідкісною публічною заявою та назвали історію відволіканням уваги на тлі того, що Трампа закликають розкрити інформацію про переслідування засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна.

Джеймс Клеппер, який обіймав посаду Габбард за адміністрації Обами, назвав звинувачення проти себе неправдивими і безпідставними.

Нагадаємо, документ, опублікований у січні 2017-го, констатував, що очільник Кремля Володимир Путін розпорядився провести кампанію, яка б мала на меті сприяти обранню Дональда Трампа президентом США.

Звіт тоді не підтверджував змови кампанії Трампа з Росією.

Трирічне розслідування спеціального прокурора Джона Дарема, призначеного за першої адміністрації Трампа, виявило ознаки політичної упередженості щодо республіканського президента з боку окремих співробітників ФБР, але не встановило ознак "змови", про яку заговорила Габбард.