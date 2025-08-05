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Майже по всій Україні прогнозують короткочасні дощі та грози

Ірина БалачукВівторок, 5 серпня 2025, 13:08
Майже по всій Україні прогнозують короткочасні дощі та грози
Фото ілюстративне з pixabay.com

У середу та четвер майже по всій території країни пройдуть короткочасні дощі, у п’ятницю опали не прогнозують.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "6 серпня у західних, Вінницькій та Житомирській, вдень і в більшості північних та центральних областей короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 23°, вдень у західних областях 18-23°,  у північних та Вінницькій областях 24-29°, на решті території 30-34°, у південній частині місцями сильна спека 35-37°".

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Деталі: У столиці в середу короткочасний дощ, вночі 17-19°, вдень 26-28°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

7 серпня вночі в північних та центральних, вдень у Сумській, східних та південно-східних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 10-15°, в західних областях 7-12°, вдень 22-27°, на півдні та південному сході країни вночі 16-21°, вдень 28-33°.

У Києві в четвер вночі місцями короткочасний дощ, 12-14°, вдень без опадів, 24-26°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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8 серпня по всій країні без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, на Закарпатті до 30°, на півдні та південному сході країни вночі 16-21°, вдень 28-33°.

У столиці в п’ятницю без опадів, вночі 14-16°, вдень 25-27°, вітер західний, 3-8 м/с.

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