Кремль розкритикував потенційне збільшення Трампом мит для Індії

Росія звинуватила Сполучені Штати в торговельному тиску на Індію після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про намір підвищити мита для країни.

Джерело: речник очільника Кремля Дмитра Пєскова, якого цитує агентство Reuters, "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми чуємо багато заяв, які фактично є погрозами, спробами змусити країни розірвати торговельні відносини з Росією. Ми не вважаємо такі заяви законними".

Реклама:

Деталі: За словами Пєскова, в Росії вважають, що "суверенні країни повинні мати і мають право самостійно обирати своїх торговельних партнерів, партнерів для торговельного та економічного співробітництва, а також самостійно обирати форми торговельного та економічного співробітництва, які відповідають інтересам конкретної країни".

Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морським шляхом, скуповуючи нафту зі знижкою і збільшивши свої закупівлі майже з нуля до близько третини свого імпорту.