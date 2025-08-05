Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль розкритикував потенційне збільшення Трампом мит для Індії

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоВівторок, 5 серпня 2025, 13:51
Кремль розкритикував потенційне збільшення Трампом мит для Індії
Дмитро Пєсков. фото ТАСС

Росія звинуватила Сполучені Штати в торговельному тиску на Індію після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про намір підвищити мита для країни.

Джерело: речник очільника Кремля Дмитра Пєскова, якого цитує агентство Reuters, "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми чуємо багато заяв, які фактично є погрозами, спробами змусити країни розірвати торговельні відносини з Росією. Ми не вважаємо такі заяви законними".

Реклама:

Деталі: За словами Пєскова, в Росії вважають, що "суверенні країни повинні мати і мають право самостійно обирати своїх торговельних партнерів, партнерів для торговельного та економічного співробітництва, а також самостійно обирати форми торговельного та економічного співробітництва, які відповідають інтересам конкретної країни".

Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морським шляхом, скуповуючи нафту зі знижкою і збільшивши свої закупівлі майже з нуля до близько третини свого імпорту.

РосіяІндіяТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відеоСпецпризначенці поліції затримали чоловіка, який погрожував гранатою військовим ТЦК в Черкасах
Главу Гагаузії засудили до семи років тюрми у Молдові: отримувала гроші від РФ
фото, відео, доповнено Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі у Лозовій: 2 загиблих, 9 поранених
Корупція на закупівлі дронів і РЕБ: суд арештував полковника Нацгвардії, застава – 2 млн
Чоловік з гранатою намагався взяти в заручників працівників ТЦК на вулиці в Черкасах
виправлено Президента Туреччини постійно запрошують до Києва, але наразі немає даних про такий візит – посол
Усі новини...
Росія
Главу Гагаузії засудили до семи років тюрми у Молдові: отримувала гроші від РФ
Зросла кількість загиблих удару РФ по Новоплатонівці: у лікарні померла 85-річна жінка
В РФ після атаки дронів Рязанський НПЗ вдвічі скоротив переробку, Новокуйбишевський – зупинився
Останні новини
14:51
У російських "Шахедах" виявляють індійські компоненти
14:41
"Хотіла навчити правильно жити": на Вінниччині судитимуть матір, яка била і залякувала 9-річну доньку
14:39
У Німеччині назвали "ядерну перепалку" між Трампом і Медведєвим безвідповідальною
14:24
фото, відеоСпецпризначенці поліції затримали чоловіка, який погрожував гранатою військовим ТЦК в Черкасах
14:02
Через російську атаку FPV-дроном на Запорізьку область загинули двоє чоловіків
13:57
"Зроблено в Україні": уряд розширив перелік техніки, за яку можна отримати компенсацію
13:55
Не міг злетіти: на Київщині врятували молодого червонокнижного птаха з черепно-мозковою травмою
13:51
Кремль розкритикував потенційне збільшення Трампом мит для Індії
13:37
Розвідка Британії вважає, що РФ втратила у війні з Україною 1 050 000 осіб загиблими та пораненими
13:32
УВАГАВечір Малевича з УП: запрошуємо учасників Клубу УП на ексклюзивну подію
Усі новини...
Реклама:
Реклама: