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Зеленський доручив скоротити бюрократію, щоб пришвидшити нагородження військових

Станіслав ПогоріловВівторок, 5 серпня 2025, 16:55
Зеленський доручив скоротити бюрократію, щоб пришвидшити нагородження військових
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський доручив максимально скоротити бюрократичні процедури, щоб пришвидшити вручення державних нагород військовим.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "І п’яте – це чутливе питання затягування виконання рішень про нагородження. На жаль, багато випадків, коли наші воїни із різних складових Сил оборони місяцями очікують на вручення державних нагород, і це виключно через громіздкі бюрократичні процедури".

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Деталі: За словами Зеленського, він доручив максимально скоротити документообіг, кількість різноманітних підписів і погоджень. "Треба цифровізувати й цю сферу також", - зазначив президент.

Час на представлення шляхів реалізації цього рішення – до понеділка.

Зеленськийросійсько-українська війна
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