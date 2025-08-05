Генштаб: На фронті відбулось 113 зіткнень
Від початку доби 5 серпня на фронті відбулося 113 бойових зіткнень, з них 28 – на Покровському напрямку.
Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00
Дослівно: "Російські війська завдали двох ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1 531 дрон-камікадзе та здійснили 3 108 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".
Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські выйська відбили 10 штурмових дій окупантів.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 5 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та Фиголівки.
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.
На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Торське, Серебрянка, Григорівка, Колодязі та у бік Чернещини, Середнього, Шандриголового.
Дві штурмові дії військ противника відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки та в напрямку Сіверська.
Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.
На Торецькому напрямку росіяни сім разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 28 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Промінь, Молодецьке, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка та в напрямку Новопавлівки.
На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Шевченко, Темирівка та в напрямку Іванівки, Новоіванівки.
На Гуляйпільському напрямку супротивник наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку агресор двічі атакував позиції наших захисників у районі Степового та Плавнів.
На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів.