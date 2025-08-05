Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На фронті відбулось 113 зіткнень

Тетяна ОлійникВівторок, 5 серпня 2025, 22:32
Генштаб: На фронті відбулось 113 зіткнень
Фото з facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

Від початку доби 5 серпня на фронті відбулося 113 бойових зіткнень, з них 28 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "Російські війська завдали двох ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1 531 дрон-камікадзе та здійснили 3 108 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Реклама:

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські выйська відбили 10 штурмових дій окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 5 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Торське, Серебрянка, Григорівка, Колодязі та у бік Чернещини, Середнього, Шандриголового.

Дві штурмові дії військ противника відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки та в напрямку Сіверська.

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 28 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Промінь, Молодецьке, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка та в напрямку Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Шевченко, Темирівка та в напрямку Іванівки, Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку супротивник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку агресор двічі атакував позиції наших захисників у районі Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Ізмаїлі водій мопеда під час перевірки документів смертельно поранив поліцейського
РФ хоче сформувати 10 нових дивізій, в нас немає іншого вибору, як продовжувати мобілізацію – Сирський
фото, оновленоУ Києві підозрюваний у злочині підірвав квартиру: кількість поранених поліцейських зросла до трьох
Путін навряд чи погодиться на ультиматум Трампа щодо припинення війни в Україні – Reuters
фото, відеоСпецпризначенці поліції затримали чоловіка, який погрожував гранатою військовим ТЦК в Черкасах
Главу Гагаузії засудили до семи років тюрми у Молдові: отримувала гроші від РФ
Усі новини...
Генштаб
Окупанти здійснили 45 атак на Покровському напрямку – Генштаб
Від початку доби на фронті відбулось 144 бойових зіткнення – Генштаб
Генштаб розповів про знищення ЗРК С-300 на окупованій території Запорізької області
Останні новини
22:40
Зоопарк у Данії просить віддавати їм "непотрібних" домашніх улюбленців – ними годуватимуть хижаків
22:32
Генштаб: На фронті відбулось 113 зіткнень
22:12
Детективи завершили розслідування мільйонних розкрадань у "Харківобленерго"
22:09
РФ завдала авіаудару по Куп’янську: під завалами можуть бути люди
22:01
Чому в Тихому океані вимерли мільярди морських зірок: після 10 років досліджень вчені відповіли
21:51
Tesla втрачає Британію: продажі впали на 60% за рік
21:45
Російські війська вдарили по АЗС у Харкові, постраждала жінка
21:31
Мінфін розповів про нові надходження від облігацій держпозики
21:29
Сікорський назвав Качинського "цинічним покидьком" через образу дружини
21:20
В Ізмаїлі водій мопеда під час перевірки документів смертельно поранив поліцейського
Усі новини...
Реклама:
Реклама: