Генштаб: На фронті відбулось 113 зіткнень

Від початку доби 5 серпня на фронті відбулося 113 бойових зіткнень, з них 28 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "Російські війська завдали двох ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1 531 дрон-камікадзе та здійснили 3 108 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

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Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські выйська відбили 10 штурмових дій окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 5 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

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На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Торське, Серебрянка, Григорівка, Колодязі та у бік Чернещини, Середнього, Шандриголового.

Дві штурмові дії військ противника відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки та в напрямку Сіверська.

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 28 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Промінь, Молодецьке, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка та в напрямку Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Шевченко, Темирівка та в напрямку Іванівки, Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку супротивник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку агресор двічі атакував позиції наших захисників у районі Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів.