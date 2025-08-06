Російська атака на Київ 31 липня: помер ще один поранений  

Помер чоловік, який дістав поранення внаслідок російського удару по Києву 31 липня, таким чином кількість жертв тієї атаки зросла до 32.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Telegram

Пряма мова Ткаченка: "У лікарні помер чоловік, який зазнав важкого поранення шиї під час російської атаки 31 липня".

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Деталі: Він уточнив, що таким чином внаслідок того російського удару загинули 32 людини.

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