Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російська атака на Київ 31 липня: помер ще один поранений  

Ірина БалачукСереда, 6 серпня 2025, 10:07
Російська атака на Київ 31 липня: помер ще один поранений  
Зруйнований окупантами будинок у Києві. Фото ДСНС

Помер чоловік, який дістав поранення внаслідок російського удару по Києву 31 липня, таким чином кількість жертв тієї атаки зросла до 32.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Telegram

Пряма мова Ткаченка: "У лікарні помер чоловік, який зазнав важкого поранення шиї під час російської атаки 31 липня".

Реклама:

Деталі: Він уточнив, що таким чином внаслідок того російського удару загинули 32 людини.

Передісторія:

  • Уночі 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами. 
  • Наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва. 
  • Повідомлялося, що внаслідок атаки загинула 31 людина, серед яких 5 дітей, ще 159 людей, серед яких 16 дітей, дістали поранення.

Київракетний ударжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, доповнено Росіяни вдарили по базі відпочинку на Запоріжжі: 2 загиблих та 12 поранених
Нетаньягу планує повну окупацію Сектора Гази всупереч спротиву армії – ЗМІ
Свириденко: Україна та США планують запуск трьох проєктів з видобутку корисних копалин
Трамп готує нові санкції проти російського "тіньового флоту" – FT
Уряд планує призначити Цивінського директором БЕБ у середу – джерела
Генштаб: РФ проводить наступальні дії північно-східніше Покровська
Усі новини...
Київ
У Києві підозрюваний у злочині підірвав квартиру: кількість поранених поліцейських зросла до трьох
У Києві 31 липня дрон РФ знищив склад литовської організації допомоги Україні
Ворог атакував Київ ракетами – КМВА
Останні новини
10:35
"А мама казала": 6 звичок, яких варто уникати при сварці з партнером
10:28
Вірменія підтвердила візит Пашиняна до США і його зустріч з Алієвим і Трампом
10:22
Посадовці помилялись у кожній третій декларації: яка загальна сума "похибок"
10:07
Російська атака на Київ 31 липня: помер ще один поранений  
10:06
Румунія піднімала F-16 через російську атаку на південь України
10:05
Доходи держбюджету за сім місяців зросли
09:53
відеоДрони атакували Брянськ, де знаходиться нафтобаза: прозвучало щонайменше 10 вибухів
09:50
У Польщі готуються до інавгурації нового президента
09:33
Українці збільшили купівлю нових вантажівок: ТОП-5 марок
09:30
фото, відео У Румунії над Дунаєм оголошували тривогу через обстріл РФ півдня Одещини
Усі новини...
Реклама:
Реклама: