Російська атака на Київ 31 липня: помер ще один поранений
Середа, 6 серпня 2025, 10:07
Помер чоловік, який дістав поранення внаслідок російського удару по Києву 31 липня, таким чином кількість жертв тієї атаки зросла до 32.
Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Telegram
Пряма мова Ткаченка: "У лікарні помер чоловік, який зазнав важкого поранення шиї під час російської атаки 31 липня".
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Деталі: Він уточнив, що таким чином внаслідок того російського удару загинули 32 людини.
Передісторія:
- Уночі 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами.
- Наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва.
- Повідомлялося, що внаслідок атаки загинула 31 людина, серед яких 5 дітей, ще 159 людей, серед яких 16 дітей, дістали поранення.