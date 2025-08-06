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Солдат РФ розстріляв мирного жителя Донеччини, який намагався евакуюватися

Валентина РоманенкоСереда, 6 серпня 2025, 12:03
Солдат РФ розстріляв мирного жителя Донеччини, який намагався евакуюватися
скриншот

Російський військовий розстріляв мирного жителя Донеччини, який йшов вулицею з валізою, щоб евакуюватися з небезпечного регіону, прокурори розпочали розслідування чергового воєнного злочину РФ.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, Офіс генерального прокурора

Деталі: Зазначається, що в одному з Telegram-каналів виявили відео, на якому цивільний намагається евакуюватися з селища Удачне Покровського району Донецької області. Чоловік йшов узбіччям дороги, тримаючи в руці валізу з рештками особистих речей. Військовослужбовець збройних сил РФ із облаштованої у зруйнованій будівлі засідки цинічно відкрив прицільний вогонь та вбив перехожого з автоматичної зброї.

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До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури слідчі ГУ СБУ здійснюють досудове розслідування. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.

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Зазначається, що це вже третій зафіксований прокурорами області факт розстрілу цивільних окупаційними військами у цьому році.

воєнні злочиниРосіявійнаДонецька область
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