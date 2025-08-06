У четвер в Україні дощитиме, а надалі переважно без опадів

7 серпня в більшості областей України прогнозують короткочасні дощі та грози, а 8 та 9 серпня переважено без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "7 серпня вночі в більшості північних і центральних областей, вдень на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ, гроза, 8-9 серпня в більшості областей без опадів, лише в суботу у північній частині місцями невеликий дощ".

Реклама:

Деталі: Температура 7-8 серпня на півдні та південному сході країни вночі 16-23°, вдень 28-33°, на решті території вночі 10-17°, вдень 21-28°; 9 серпня вночі 13-19°, вдень 24-29°, у південній частині та на Закарпатті до 33°.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві 7 серпня вночі місцями короткочасний дощ, 15-17°, вдень без опадів, до +25°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

РЕКЛАМА:

8 серпня у столиці без опадів, вночі 13-15°, вдень 25-27°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

9 серпня у Києві вночі та вдень місцями короткочасний невеликий дощ, вночі 15-17°, вдень до +27°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.