Постачання зброї для України зі США через НАТО почнеться "найближчими тижнями" – джерело

Перші надходження зброї та боєприпасів у рамках ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List, яка передбачає постачання Україні державами-членами НАТО озброєнь американського виробництва, розпочнуться вже наступними тижнями.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на обізнаного з цим питанням посадовця НАТО

Деталі: Вже за кілька тижнів Україна має отримати перші поставки американської зброї через НАТО у рамках ініціативи PURL.

Реклама:

"У відповідь на потреби України, нові пакети допомоги готуються швидко й на регулярній основі. Перші два пакети були профінансовані Нідерландами (4 серпня), а також Данією, Фінляндією та Швецією (5 серпня). Ми очікуємо перші поставки протягом найближчих тижнів", – повідомив посадовець.

Він додав, що нові пакети "готуватимуться оперативно й видаватимуться регулярно".

"Незабаром ми очікуємо оголосити про нових учасників ініціативи PURL", – розповів співрозмовник "Європейської правди".

РЕКЛАМА:

Передісторія: