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Постачання зброї для України зі США через НАТО почнеться "найближчими тижнями" – джерело

Тетяна Висоцька, Валентина РоманенкоСереда, 6 серпня 2025, 17:15
Постачання зброї для України зі США через НАТО почнеться найближчими тижнями – джерело
ілюстрація Страткому

Перші надходження зброї та боєприпасів у рамках ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List, яка передбачає постачання Україні державами-членами НАТО озброєнь американського виробництва, розпочнуться вже наступними тижнями.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на обізнаного з цим питанням посадовця НАТО

Деталі: Вже за кілька тижнів Україна має отримати перші поставки американської зброї через НАТО у рамках ініціативи PURL.

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"У відповідь на потреби України, нові пакети допомоги готуються швидко й на регулярній основі. Перші два пакети були профінансовані Нідерландами (4 серпня), а також Данією, Фінляндією та Швецією (5 серпня). Ми очікуємо перші поставки протягом найближчих тижнів", – повідомив посадовець.

Він додав, що нові пакети "готуватимуться оперативно й видаватимуться регулярно".

"Незабаром ми очікуємо оголосити про нових учасників ініціативи PURL", – розповів співрозмовник "Європейської правди".

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Передісторія:

  • Сполучені Штати й НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги PURL, який передбачає фінансування американської зброї через внески членів Альянсу.
  • Нідерланди в межах PURL підготували пакет допомоги Україні на $500 млн, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.
  • Швеція, Норвегія та Данія також спільно виділять близько $500 млн на ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї.

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