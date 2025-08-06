Постачання зброї для України зі США через НАТО почнеться "найближчими тижнями" – джерело
Перші надходження зброї та боєприпасів у рамках ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List, яка передбачає постачання Україні державами-членами НАТО озброєнь американського виробництва, розпочнуться вже наступними тижнями.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на обізнаного з цим питанням посадовця НАТО
Деталі: Вже за кілька тижнів Україна має отримати перші поставки американської зброї через НАТО у рамках ініціативи PURL.
"У відповідь на потреби України, нові пакети допомоги готуються швидко й на регулярній основі. Перші два пакети були профінансовані Нідерландами (4 серпня), а також Данією, Фінляндією та Швецією (5 серпня). Ми очікуємо перші поставки протягом найближчих тижнів", – повідомив посадовець.
Він додав, що нові пакети "готуватимуться оперативно й видаватимуться регулярно".
"Незабаром ми очікуємо оголосити про нових учасників ініціативи PURL", – розповів співрозмовник "Європейської правди".
Передісторія:
- Сполучені Штати й НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги PURL, який передбачає фінансування американської зброї через внески членів Альянсу.
- Нідерланди в межах PURL підготували пакет допомоги Україні на $500 млн, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.
- Швеція, Норвегія та Данія також спільно виділять близько $500 млн на ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї.