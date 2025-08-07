В Індії заявили, що незабаром до них приїде Путін
Глава Росії Володимир Путін незабаром відвідає Індію, заявив радник з національної безпеки Індії Аджит Довал.
Джерело: The Times of India
Пряма мова Довала: "У нас особливі, тривалі відносини, і ми цінуємо їх. Ми підтримуємо контакти на високому рівні, і ці контакти дають дуже суттєвий результат. Ми дуже раді і щасливі, дізнавшись про візит президента Росії Путіна до Індії. Гадаю, дати вже майже остаточно узгоджені".
Деталі: Видання акцентує, що все це відбувається на тлі зростання напруженості між Нью-Делі та Вашингтоном через торговельні відносини Індії з Росією.
Довідково: Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морським шляхом, скуповуючи нафту зі знижкою і збільшивши свої закупівлі майже з нуля до близько третини свого імпорту.
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував ввести вторинні мита на покупців російської нафти.
- А минулого тижня він виокремив Індію, заявивши, що вона заплатить додаткову економічну штрафну санкцію за свої поточні закупівлі.
- Після цього ЗМІ повідомили, що найбільший нафтопереробний завод Індії закупив мільйони барелів нафти у США та Об'єднаних Арабських Еміратах на тлі обіцянки Трампа ввести високі мита для покупців російської нафти.
- А заступник глави апарату Білого дому Стівен Міллер, який є одним з найвпливовіших радників Трампа, звинуватив Індію у фінансуванні війни Росії проти України.
- 4 серпня Трамп заявив, що суттєво підвищить мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою.