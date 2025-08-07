Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Індії заявили, що незабаром до них приїде Путін

Ірина БалачукЧетвер, 7 серпня 2025, 13:26

Глава Росії Володимир Путін незабаром відвідає Індію, заявив радник з національної безпеки Індії Аджит Довал.

Джерело: The Times of India

Пряма мова Довала: "У нас особливі, тривалі відносини, і ми цінуємо їх. Ми підтримуємо контакти на високому рівні, і ці контакти дають дуже суттєвий результат. Ми дуже раді і щасливі, дізнавшись про візит президента Росії Путіна до Індії. Гадаю, дати вже майже остаточно узгоджені".

Реклама:

Деталі: Видання акцентує, що все це відбувається на тлі зростання напруженості між Нью-Делі та Вашингтоном через торговельні відносини Індії з Росією.

Довідково: Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морським шляхом, скуповуючи нафту зі знижкою і збільшивши свої закупівлі майже з нуля до близько третини свого імпорту.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

ПутінІндія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоПоліція затримала чоловіка, який стріляв у "МакДональдзі" в Черкасах: його поранено
фото Міністерка закордонних справ Румунії побувала в "Охматдиті" у Києві
Шмигаль: Працівники ТЦК та САП з 1 вересня мають фіксувати вручення повісток на бодікамери
ЦБ РФ прогнозує нульове зростання економіки до кінця року
відео, оновленоУ центрі Черкас сталася стрілянина в закладі харчування: озброєний чоловік забарикадувався всередині
У Кремлі заявили, що готують зустріч Путіна і Трампа наступного тижня – вже визначили місце
Усі новини...
Путін
У Кремлі заявили, що готують зустріч Путіна і Трампа наступного тижня – вже визначили місце
Рубіо: Ключовим елементом закінчення війни РФ проти України буде питання територій
Ідею про зустріч з Трампом Путін запропонував на переговорах з Віткоффом – CNN
Останні новини
13:35
НБУ не допустить використання криптовалюти як платіжного засобу — Пишний
13:28
Сили оборони України вразили Афіпський нафтопереробний завод у РФ – Генштаб
13:26
відео В Індії заявили, що незабаром до них приїде Путін
13:26
Служба зовнішньої розвідки: Лукашенко готує армію до придушення протестів
13:14
фотоПоліція затримала чоловіка, який стріляв у "МакДональдзі" в Черкасах: його поранено
13:11
інфографікаОпитування Gallup: Майже 70% українців хочуть найшвидшого закінчення війни шляхом переговорів
13:10
Кількість населення Іспанії сягнула нового рекорду
13:07
На Тернопільщині затримали жінку, яка обіцяла рідним загиблого бійця за гроші повернути його тіло
13:05
США підвищили мита до найвищого рівня за століття: торгові партнери в паніці
12:32
фото Міністерка закордонних справ Румунії побувала в "Охматдиті" у Києві
Усі новини...
Реклама:
Реклама: