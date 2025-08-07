В Індії заявили, що незабаром до них приїде Путін

Глава Росії Володимир Путін незабаром відвідає Індію, заявив радник з національної безпеки Індії Аджит Довал.

Джерело: The Times of India

Пряма мова Довала: "У нас особливі, тривалі відносини, і ми цінуємо їх. Ми підтримуємо контакти на високому рівні, і ці контакти дають дуже суттєвий результат. Ми дуже раді і щасливі, дізнавшись про візит президента Росії Путіна до Індії. Гадаю, дати вже майже остаточно узгоджені".

Деталі: Видання акцентує, що все це відбувається на тлі зростання напруженості між Нью-Делі та Вашингтоном через торговельні відносини Індії з Росією.

Довідково: Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морським шляхом, скуповуючи нафту зі знижкою і збільшивши свої закупівлі майже з нуля до близько третини свого імпорту.

Передісторія: