Зеленський розповів, про що говорив з Мерцом і про майбутні зустрічі заради миру

Президент Володимир Зеленський повідомив, що мав розмову з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом – вони спілкувались про "параметри" завершення російсько-української війни.

Джерело: президент в Telegram

Пряма мова Зеленського: "Говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття".

Реклама:

Деталі: Президент акцентував, що війна відбувається саме в Європі, Україна є невід’ємною частиною Європи – і тому Європа має бути учасницею "відповідних процесів".



За словами Зеленського, він домовився ще про одну розмову з Мерцом. Крім того, безпекові радники 7 серпня проведуть зустріч онлайн для "узгодження спільних поглядів" України, Європа та США.



Він також нагадав, що 6 серпня сторони обговорювали різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом. Зокрема, йшлося про два двосторонні формати (ймовірно, президент має на увазі можливі зустрічі Трамп – Путін і Трамп – Зеленський, – ред.) та один тристоронній (ймовірно, йдеться про зустріч Трампа, Зеленського і Путіна, – ред.).

"Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну", – підсумував президент.

Що було раніше: 7 серпня помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що Росія і США домовились про проведення зустрічі президента Дональда Трампа і Володимира Путіна, зокрема, вже визначили місце, а самі переговори попередньо планують на наступний тиждень.

РЕКЛАМА:

Передісторія: