Зеленський розповів, про що говорив з Мерцом і про майбутні зустрічі заради миру
Президент Володимир Зеленський повідомив, що мав розмову з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом – вони спілкувались про "параметри" завершення російсько-української війни.
Джерело: президент в Telegram
Пряма мова Зеленського: "Говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття".
Деталі: Президент акцентував, що війна відбувається саме в Європі, Україна є невід’ємною частиною Європи – і тому Європа має бути учасницею "відповідних процесів".
За словами Зеленського, він домовився ще про одну розмову з Мерцом. Крім того, безпекові радники 7 серпня проведуть зустріч онлайн для "узгодження спільних поглядів" України, Європа та США.
Він також нагадав, що 6 серпня сторони обговорювали різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом. Зокрема, йшлося про два двосторонні формати (ймовірно, президент має на увазі можливі зустрічі Трамп – Путін і Трамп – Зеленський, – ред.) та один тристоронній (ймовірно, йдеться про зустріч Трампа, Зеленського і Путіна, – ред.).
"Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну", – підсумував президент.
Що було раніше: 7 серпня помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що Росія і США домовились про проведення зустрічі президента Дональда Трампа і Володимира Путіна, зокрема, вже визначили місце, а самі переговори попередньо планують на наступний тиждень.
Передісторія:
- Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 6 серпня провів зустріч у Кремлі з правителем Росії Володимиром Путіним, вона тривала близько трьох годин.
- Трамп назвав її продуктивною і заявив про намір зустрітися із Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
- Трамп вважає, що "є хороші шанси на зустріч" з Путіним найближчим часом.
- У Кремлі заявили, що під час розмови Путіна з Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дорогою від бригад на Сумщині провів розмову з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами щодо приїзду Стіва Віткоффа до Москви.