Максимуму за три роки сягнула кількість українців, які не вірять у вступ до НАТО

Частка "оптимістів" щодо швидкого вступу України до Північноатлантичного альянсу за останні три роки зменшилась приблизно на третину, тоді як тих, хто взагалі не вірить у таку можливість – сягнула максимуму.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування компанії Gallup

Деталі: В одному з питань респондентів попросили висловити очікування щодо того, коли Україна вступить у НАТО – в межах наступних 10 років, наступних 10-20 років, більш як 20 років чи взагалі ніколи.

У вступ в межах 10 років вірять 32% опитаних – найменше за всі роки повномасштабної війни. Для порівняння, найвищим оптимізм був у 2023 році, коли це вважали можливим 69%.

У вступ в межах 10-20 років вірять 17%, понад 20 років – 8%.

33% відповіли, що не вірять у вступ України в НАТО – найбільше за останні роки.

