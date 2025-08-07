Усі розділи
Зеленський поговорив з Макроном про розмову із Трампом

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Четвер, 7 серпня 2025, 15:52
Зеленський поговорив з Макроном про розмову із Трампом
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким візаві Емманюелем Макроном щодо розмови із їхнім американським колегою Дональдом Трампом.

Джерело: глава української держави у соцмережах, "Європейська правда"

Деталі: У четвер, 7 серпня, Зеленський поспілкувався із Макроном та дав йому українське бачення розмови із Трампом і колегами в Європі, яка відбулася 6 серпня. 

"Емманюель поінформував про свої контакти з лідерами – ті, які вже відбулися зранку і які ще плануються на цей день", – сказав Зеленський. 

За словами українського лідера, під час розмови вони координували позиції.

"Від виваженості та дієвості кожного нашого кроку, Європи та Америки, залежить дуже багато – і зараз, і на майбутнє", – зауважив він.

Зеленський також зазначив, що під час розмови вони погодилися, що робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною. 

"Пам’ятаємо, що потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до цього, і саме з Росії чіткої публічної відповіді наразі немає. Тож найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну та зриватиме конструктивні зусилля", – зазначив він.

Окремо вони домовились ще обговорити підсумки розмов протягом дня з іншими лідерами. 

Цього ж дня Зеленський провів розмову із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Нагадаємо, напередодні після зустрічі посланника президента США Стіва Віткоффа та господаря Кремля Владіміра Путіна відбулася телефонна розмова Трампа із Зеленським та іншими європейськими лідерами.

Після цього ЗМІ писали, що Трамп під час розмови з європейськими лідерами повідомив про наміри зустрітися з Путіним "уже наступного тижня", а після цього – організувати тристоронню зустріч разом із Володимиром Зеленським.

Пізніше в Кремлі заявили, що Росія і США домовилися про зустріч російського правителя Володимира Путіна і президента США найближчими днями.

Як дізналася "ЄвроПравда", президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не брала участі в телефонній розмові з президентом США 6 серпня, але їй докладно розповіли про її результати лідери держав Європейського Союзу.

МакронТрампЗеленський
