У Житомирі затримали підлітків, які на замовлення РФ підірвали двох чоловіків

СБУ та Нацполіція затримали двох неповнолітніх російських агентів, які на замовлення РФ вчинили теракт у Житомирі 5 серпня.

Джерело: Управління СБ України в Житомирській області

Дослівно: "Йдеться про підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) в одному із мікрорайонів обласного центру. Внаслідок події загинув чоловік, ще один – госпіталізований у тяжкому стані.

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займались завербовані ворогом 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток. Обидва потрапили у поле зору агресора, коли через Телеграм-канали шукали легкого заробітку".

Деталі: За даними правоохоронців, підлітки отримали інструкції від куратора з РФ, за якими виготовили вибухівку з підручних засобів. Для конспірації купували складові до вибухівки у різних магазинах та на місцевих ринках.

Для максимального ураження вони начинили вибухівку гайками, а для дистанційного підриву – спорядили мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Потім затримані заклали вибухівку за координатами та заховали телефон, через який окупанти відстежили прибуття жертв на локацію і активували СВП.

Дослівно: "Слідчі СБУ повідомили фігуранткам про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна".