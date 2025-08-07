Усі розділи
Зеленський наголосив на участі Європи в "мирних переговорах" з Росією

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Четвер, 7 серпня 2025, 20:55
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підтвердив готовність України до переговорів із Росією про завершення її повномасштабної агресії, наголосивши на необхідній участі в них Європи та США.

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні в четвер, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський підсумував переговори з європейськими та американськими партнерами і констатував, що всі вони погоджуються: "саме Росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир".

Він також наголосив, що війна Росії проти України – це "війна у Європі й проти Європи".

"Всі рішення, які будуть ухвалюватись, щоб закінчити цю війну і щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються всієї Європи, а не когось одного. Тому голос Європи має впливати на процеси", – додав глава держави.

За словами Зеленського, Київ домовляється з європейськими лідерами "і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені".

"Ми плануємо деякі зустрічі на континенті", – анонсував він.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що під час вчорашньої телефонної розмови з американським президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами обговорювались потенційні формати зустрічей на рівні лідерів.

Тим часом в адміністрації Дональда Трампа заявили, що його зустріч із господарем Кремля Володимиром Путіним відбудеться тільки в тому випадку, якщо сам Путін також зустрінеться з Володимиром Зеленським.

