Внаслідок нічної атаки РФ на Одещину поранено охоронця АЗС, пошкоджено інфраструктуру

У ніч на 8 серпня російські війська атакували ударними безпілотниками Одеський район. Пошкоджено каналізаційно-насосну станцію, загорілася суха трава, поранення отримав охоронець автозаправної станції.

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Попри ефективну роботу наших сил ППО, є пошкодження будівлі каналізаційно-насосної станції. Також у передмісті, внаслідок падіння уламків, сталося загорання сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідована".

Деталі: За його словами, поранення отримав охоронець автозаправної станції, де вибуховою хвилею вибило скло. Чоловік зазнав множинних різаних ран руки, йому надали медичну допомогу, наразі він лікується амбулаторно.

