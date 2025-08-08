Короткочасні дощі та грози: синоптики розповіли про погоду на вихідних

За прогнозами синоптиків, у суботу, 9 серпня, в Україні без опадів, лише у північній частині вночі місцями короткочасний дощ і гроза, у неділю дощитиме у західних областях.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані "Укргідрометценту"

Деталі: Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°С, на узбережжі морів 16-21°С. Вдень 23-28°С, на Закарпатті та у південній частині країни 28-33°С.

Реклама:

У Києві в ніч на суботу місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°С, вдень 25-27°С.

В неділю, 10 серпня, в Україні без опадів, лише у західних областях вдень короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°С, вдень 23-28°С. На Закарпатті та у південній частині країни вночі 16-21°С, вдень 28-33°С.

РЕКЛАМА:

У Києві у неділю без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°С, вдень 25-27°С.