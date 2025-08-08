Усі розділи
ФРН блокує експорт зброї, яку можуть застосувати в секторі Гази

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцП'ятниця, 8 серпня 2025, 14:59

Канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що уряд ФРН припиняє весь експорт  зброї, яку можуть використати у бойових діях у секторі Гази.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Мерц заявив, що Німеччина припиняє весь експорт зброї, яка може бути використана Ізраїлем в секторі Гази. 

За його словами, дії Ізраїлю ускладнюють досягнення початкових цілей операції. 

"За цих обставин німецький уряд не схвалить експорт військового обладнання, яке може бути використане в секторі Гази, до подальшого повідомлення", – заявив він.

Також Мерц повторив попередню позицію німецького уряду щодо права Ізраїлю захищатися від ХАМАС.

"Звільнення заручників і рішучі переговори про припинення вогню є нашим пріоритетом. Роззброєння ХАМАС є необхідним", – наголосив він.

Однак він зазначив, що оголошені "ще більш жорсткі військові дії ізраїльської армії" роблять все більш незрозумілим, як цього можна досягти. 

"Німецький уряд залишається глибоко стурбованим тривалими стражданнями цивільного населення в секторі Гази. З огляду на заплановану наступальну операцію, ізраїльський уряд несе ще більшу відповідальність, ніж раніше, за забезпечення населення всім необхідним", – додав канцлер Німеччини.

Нагадаємо:

