У Херсоні росіяни скинули з дрона вибухівку на 13-річну дитину – ОВА

У Херсоні російські загарбники скинули вибухівку на 13-річного хлопчика, у результаті чого дитина отримала пораненення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Ворог скинув вибухівку на 13-річного хлопчика, який йшов вулицею. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки".

Реклама:

Деталі: Постраждалого доставили до лікарні, медики надають дитині всю необхідну допомогу.