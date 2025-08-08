Усі розділи
У Херсоні росіяни скинули з дрона вибухівку на 13-річну дитину – ОВА

П'ятниця, 8 серпня 2025, 16:51
У Херсоні росіяни скинули з дрона вибухівку на 13-річну дитину – ОВА
У Херсоні російські загарбники скинули вибухівку на 13-річного хлопчика, у результаті чого дитина отримала пораненення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Ворог скинув вибухівку на 13-річного хлопчика, який йшов вулицею. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки".

Деталі: Постраждалого доставили до лікарні, медики надають дитині всю необхідну допомогу.

