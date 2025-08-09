ЗМІ: Зеленський може взяти участь у саміті Трампа і Путіна

Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у запланованому на 15 серпня саміті між президентом США Дональдом Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним, який відбудеться в американському штаті Аляска.

Джерело: CBS News із посиланням на слова обізнаного посадовця Білого дому, який говорив на умовах анонімності, передає "Європейська правда"

Деталі: Співрозмовник видання стверджує, що плани щодо цього саміту ще не остаточні і що все ще є ймовірність, що президент України може бути залучений до нього "у тій чи іншій формі".

Передісторія: