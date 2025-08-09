ЗМІ: Зеленський може взяти участь у саміті Трампа і Путіна
Субота, 9 серпня 2025, 08:55
Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у запланованому на 15 серпня саміті між президентом США Дональдом Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним, який відбудеться в американському штаті Аляска.
Джерело: CBS News із посиланням на слова обізнаного посадовця Білого дому, який говорив на умовах анонімності, передає "Європейська правда"
Деталі: Співрозмовник видання стверджує, що плани щодо цього саміту ще не остаточні і що все ще є ймовірність, що президент України може бути залучений до нього "у тій чи іншій формі".
Передісторія:
- Зустріч лідерів США і Росії відбудеться 15 серпня на Алясці, дату і місце підтвердили обидві сторони.
- Президент США Дональд Трамп 8 серпня на брифінгу в Білому домі заявив, що в мирній угоді щодо російсько-української війни варто очікувати "певний обмін територіями".
- Раніше видання Axios повідомляло, що 7 серпня Віткофф планує поінформувати представників України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії про підсумки своєї розмови з Путіним.