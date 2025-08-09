Губернатор Аляски готовий прийняти "історичну зустріч" Трампа і Путіна

Губернатор Аляски Майк Данліві радий, що його штат стане місцем проведення майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа та правителя Росії.

Джерело: допис Данліві у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Данліві привітав майбутню зустріч Трампа і Путіна, яка відбудеться "у великому штаті Аляска".

Він вважає, що жодне інше місце не відіграє більш важливої ролі в національній обороні, енергетичній безпеці та лідерстві в Арктиці, ніж його штат.

Відтак, на думку Данліві, "цілком логічно, що дискусії світового значення відбуваються саме тут".

Дослівно: "Сьогодні ми залишаємося воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки в одному з найважливіших регіонів світу. Світ буде спостерігати, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч."

