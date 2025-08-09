Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Губернатор Аляски готовий прийняти "історичну зустріч" Трампа і Путіна

Уляна Кричковська, Ольга КацімонСубота, 9 серпня 2025, 10:10
Губернатор Аляски готовий прийняти історичну зустріч Трампа і Путіна
Губернатор Аляски Майк Данліві/Х

Губернатор Аляски Майк Данліві радий, що його штат стане місцем проведення майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа та правителя Росії.

Джерело: допис Данліві у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Данліві привітав майбутню зустріч Трампа і Путіна, яка відбудеться "у великому штаті Аляска".

Реклама:

Він вважає, що жодне інше місце не відіграє більш важливої ролі в національній обороні, енергетичній безпеці та лідерстві в Арктиці, ніж його штат. 

Відтак, на думку Данліві, "цілком логічно, що дискусії світового значення відбуваються саме тут". 

Дослівно: "Сьогодні ми залишаємося воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки в одному з найважливіших регіонів світу. Світ буде спостерігати, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч."

РЕКЛАМА:

Передісторія:

СШАТрампПутінросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський запровадив санкції проти "Росатому" та енергетичних структур РФ
Зеленський про "обмін територіями": Ми не будемо дарувати свою землю окупантам
Високопосадовці США, України і ЄС зустрінуться у Великій Британії перед самітом Трампа і Путіна – ЗМІ
Трамп: Між Україною і Росією має відбутися "обмін територіями в інтересах обох сторін"
Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Вашингтоні
ЦГЗ: Новий штам коронавірусу Stratus зафіксували в семи областях та Києві
Усі новини...
США
Адміністрація Трампа пригрозила Гарварду вилученням патентів на сотні мільйонів доларів
Путін передав через Віткоффа нагороду cпівробітниці ЦРУ, чий син загинув, воюючи за РФ в Україні
Високопосадовці США, України і ЄС зустрінуться у Великій Британії перед самітом Трампа і Путіна – ЗМІ
Останні новини
10:47
Зеленський запровадив санкції проти "Росатому" та енергетичних структур РФ
10:18
Канада підтримає зниження порогу цін на російську нафту
10:10
Губернатор Аляски готовий прийняти "історичну зустріч" Трампа і Путіна
09:53
ОновленоРосіяни атакували маршрутку під Херсоном: двоє загиблих і 16 поранених
09:44
Російський FPV-дрон атакував авто у Запорізькій області: двоє загиблих
09:34
Уночі Росія атакувала 47 дронами та ракетами: ППО збила 16 БпЛА й крилату ракету "Іскандер-К"
09:08
Зеленський про "обмін територіями": Ми не будемо дарувати свою землю окупантам
08:30
На фронті 163 боєзіткнень з ворогом, з них 45 на Покровському напрямку – Генштаб
07:56
Адміністрація Трампа пригрозила Гарварду вилученням патентів на сотні мільйонів доларів
07:37
фотоРакетний удар по Дніпру: троє людей поранені, пошкоджені будівлі та автівки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: