Міноборони представило нового речника з фронтовим досвідом
Субота, 9 серпня 2025, 14:31
Військовослужбовець, журналіст і телеведучий Орест Дрималовський призначений новим речником Міноборони.
Джерело: Міністерство оборони України
Деталі: Дрималовський захищав Україну у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині, за що був нагороджений медаллю "Хрест Доблесті".
У журналістиці він працює з 2015 року. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, був кореспондентом і ведучим на телеканалі "Перший Західний", а згодом — у програмі "Вікна-новини" на СТБ.
До лав ЗСУ Дрималовський долучився у лютому 2024 року, а тепер приєднався до команди Міністерства оборони.