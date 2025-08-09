Міноборони представило нового речника з фронтовим досвідом

Військовослужбовець, журналіст і телеведучий Орест Дрималовський призначений новим речником Міноборони.

Джерело: Міністерство оборони України

Деталі: Дрималовський захищав Україну у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині, за що був нагороджений медаллю "Хрест Доблесті".

У журналістиці він працює з 2015 року. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, був кореспондентом і ведучим на телеканалі "Перший Західний", а згодом — у програмі "Вікна-новини" на СТБ.

До лав ЗСУ Дрималовський долучився у лютому 2024 року, а тепер приєднався до команди Міністерства оборони.